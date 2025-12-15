Netflix выпустил детектив «Достать ножи: Воскрешение покойника» с Дэниелом Крэйгом

В сегодняшнем раздробленном мире отчаянно не хватает точек соприкосновения, так что этот призыв к единению звучит особенно трогательно, пронзительно и своевременно. Базовые настройки и у верующих, и у безбожников по большому счету одни и те же: все мы подсознательно тянемся к вере в честный мир, где каждому воздастся, и пытаемся осмыслять действительность посредством мифотворчества — проще говоря, через истории. За каждой историей стоит рассказчик, подчиняющий повествование собственной оптике и воле. На это обстоятельство Джонсон обращает самое пристальное внимание: два человека могут пересказать одни и те же события диаметрально противоположным образом, даже в полной мере того не осознавая, поэтому всегда важно отделять зерна от плевел.