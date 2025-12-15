В Ростовской области для застройщиков введут сбор за отказ возводить соцобъекты

В Ростовской области введут инфраструктурный взнос для застройщиков. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
— Если застройка увеличивает нагрузку на город, не создавая при этом школ, детсадов и поликлиник, то застройщик будет делать взнос в бюджет. Деньги пойдут на создание той самой недостающей инфраструктуры, — рассказал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Отдельное требование заключается в том, чтобы новая застройка не «хоронила» любимые горожанами виды, не ухудшала эстетику зданий и территорий. Кроме требований, также продумали поддержку.
— Тем, кто строит не просто дома, а сразу создает полноценную среду с соцобъектами планируется серьезная помощь из бюджета. Компенсируем до 70% затрат на создание школьных мест, а если сделают больше норматива — 100% за созданный профицит, — добавил Юрий Слюсарь.
Соответствующий законопроект депутаты донского парламента рассмотрят 23 декабря.
