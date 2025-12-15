Почти 2 тонны сыра без маркировки уничтожили в Петербурге

Почти 2 тонны сыра пришлось пустить в утиль в Петербурге из-за несоблюденных правил хранения и маркировки. Огромную партию продукта, которую планировали продавать, нашли на одном из складов в Адмиралтейском районе, рассказала Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
— Как сообщили в прокуратуре, Роспотребнадзор признал декларацию о соответствии на сыр недействительной, — уточнили в издании.
Проверка показала, что сырные головы не соблюли массу требований, среди которых отсутствие сопроводительных бумаг и необходимой маркировки. Этот знак позволяет понять, где и когда изготовили тот самый сыр, какие стадии производства и обработки продукт проходил.
Увы, найденному сыру дорога в магазины оказалась закрыта. Все две тонны изъяли и уничтожили. А руководителю организации вынесли представление, требуя устранить нарушения.