Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одинокий паломник попал в снегопад на воронежской трассе

Госавтоинспекторы помогли мужчине поймать попутку.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В конце рабочей недели в Воронежской области разгулялась непогода. В разгар снегопада патрулирующие на федеральной трассе «Дон» в Павловском районе воронежские госавтоинспекторы заметили на обочине одинокого мужчину.

58-летний путник рассказал инспекторам, что он совершает паломничество из города Златоуст Челябинской области в город Минеральные Воды Ставропольского края.

Из-за непогоды видимость на участке трассы была плохая, и пешеход рисковал попасть в ДТП. Автоинспекторы остановили попутный транспорт и помогли паломнику безопасно продолжить путь к месту назначения.

Мужчина поблагодарил сотрудников отдельного батальона ДПС по обслуживанию дорог федерального значения за неравнодушное отношение и оперативную помощь.