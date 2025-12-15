Одинокий паломник попал в снегопад на воронежской трассе

В конце рабочей недели в Воронежской области разгулялась непогода. В разгар снегопада патрулирующие на федеральной трассе «Дон» в Павловском районе воронежские госавтоинспекторы заметили на обочине одинокого мужчину.
58-летний путник рассказал инспекторам, что он совершает паломничество из города Златоуст Челябинской области в город Минеральные Воды Ставропольского края.
Из-за непогоды видимость на участке трассы была плохая, и пешеход рисковал попасть в ДТП. Автоинспекторы остановили попутный транспорт и помогли паломнику безопасно продолжить путь к месту назначения.
Мужчина поблагодарил сотрудников отдельного батальона ДПС по обслуживанию дорог федерального значения за неравнодушное отношение и оперативную помощь.