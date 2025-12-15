Опрос ВЦИОМ выяснил, сколько россиян считают труд рабочего престижным

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Большинство (72%) граждан РФ считают труд рабочего престижным, выбрать для себя рабочую профессию готовы 38% россиян, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
По мнению опрошенных, престижная профессия должны быть высокооплачиваемой (71%), полезной для общества (53%) и уважаема в обществе (44%). Для 55% россиян важна гарантированная занятость.
«Усилия государства и бизнеса по модернизации, технологизации и популяризации рабочих профессий — в том числе через публичные проекты и медийное освещение — позволяют ожидать, что в ближайшей перспективе отношение будет меняться в сторону большей привлекательности и доверия к этим специальностям», — отметил директор по развитию консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Даниил Ермолаев.
Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен с 31 октября по 5 ноября среди 1749 россиян старше 14 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.