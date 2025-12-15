В города Калининградской области прибудет новогодний поезд с Дедом Морозом

Участникам мероприятий обещают «весёлые игры, зажигательные танцы, рождественские песни и конфеты прямо из рук помощников зимнего волшебника». Во вторник, 16 декабря, поезд ожидают в Нестерове. Начало мероприятия — в 9:40 на привокзальной площади. К 11:40 новогодний состав переместится в Гусев, к 13:40 — в Черняховск. 17 декабря волшебника ожидают в Балтийске — в 10:00, а также в Багратионовске — в 14:00. 18 декабря Дед Мороз отправится в Полесск — к 10:40 — и Советск. Там праздничная встреча запланирована на 13:40.