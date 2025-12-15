В города Калининградской области прибудет новогодний поезд с Дедом Морозом

В несколько городов Калининградской области прибудет новогодний поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой (0+). Афиши мероприятий разместили паблики администраций муниципалитетов.
Участникам мероприятий обещают «весёлые игры, зажигательные танцы, рождественские песни и конфеты прямо из рук помощников зимнего волшебника». Во вторник, 16 декабря, поезд ожидают в Нестерове. Начало мероприятия — в 9:40 на привокзальной площади. К 11:40 новогодний состав переместится в Гусев, к 13:40 — в Черняховск. 17 декабря волшебника ожидают в Балтийске — в 10:00, а также в Багратионовске — в 14:00. 18 декабря Дед Мороз отправится в Полесск — к 10:40 — и Советск. Там праздничная встреча запланирована на 13:40.
В нескольких муниципалитетах жители были удивлены тем, что мероприятия проводятся в будни, когда дети находятся в детских садах и школах, а их родители — на работе.
«Мероприятие организовано компанией РЖД, которая сама выбирала маршрут, дату и время отправки поезда, ориентируясь на инфраструктуру и логистику. Поезд отправляется в будние дни, чтобы объехать больше населённых пунктов региона и показать проект максимальному количеству жителей», — прокомментировали в администрации Черняховского округа. «Это проект не муниципальный, а РЖД. К сожалению, они не смогли нам предложить другое время», — отметили власти Багратионовска.
В Балтийске в связи с проведением мероприятия в целях обеспечения антитеррористической безопасности и организации дорожного движения с 22:00 16 декабря до 11:30 17 декабря на привокзальной площади по проспекту Ленина будет ограничено движение и стоянка транспортных средств, предупредили власти.
Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Калининградской железной дороги, проект «Новогодний поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой» разработан КЖД, не нужно путать его с федеральным «Поездом Деда Мороза».