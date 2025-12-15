В Омске продают более 80 тонн металлолома от военных

На торги выставлено более 88 тонн металлолома. Собран он был из разных регионов России, а вот базируется лом в поселке Таврическое Омской области. Основную массу составляет смешанный лом черных металлов и запчасти списанной военной техники: крана СРК-50-НЛ, плашкоута ПМ-70 и передвижной мастерской МХ-МЦ. Также в составе лота есть небольшая партия лома цветных металлов: 0,7 тонны алюминия, порядка 0,2 тонны меди и более 0,33 тонны латуни.