Уфимец почти откусил себе язык: его удалось спасти благодаря инновационной медицинской методике

В Уфе инновационным методом спасли язык пациента-эпилептика.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи городской клинической больницы № 21 провели уникальную операцию, спасшую пациента от ампутации языка. Как сообщает Министерство здравоохранения России, в медучреждение поступил мужчина с сильным кровотечением из языка после травмы, полученной во время эпилептического приступа.

Состояние было критическим: язык значительно увеличился в размерах, его подвижность резко ограничилась, а цвет стал синюшным, что указывало на нарушение кровоснабжения и продолжающееся внутреннее кровоизлияние.

Чтобы остановить кровотечение и сохранить орган, специалисты выбрали передовую методику — эндоваскулярную эмболизацию сосудов языка. Через небольшой прокол в артерии под рентгенологическим контролем врачи с помощью микрокатетера подвели специальные материалы к источнику кровотечения и «закупорили» его, полностью прекратив кровопотерю.

— Этот инновационный и крайне сложный медицинский прецедент открыл новую страницу в развитии рентгенохирургических технологий региона, — заявили в Минздраве.

