Григоренко поздравил «Госуслуги» с днем рождения

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Госуслугам» исполняется 16 лет — тот возраст, когда кажется, что уже взрослый, но многое еще впереди, и порталу еще есть чем удивить россиян, поделился с РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, поздравив «Госуслуги» с праздником.
«Сегодня порталу “Госуслуг” исполняется 16 лет. Это тот возраст, когда кажется, что ты уже взрослый, кажется, что ты многое уже сделал, но как ни крути, сделать предстоит еще больше. И многое будет в первый раз — первая работа, первая машина, первая квартира, первый ремонт. Так и у портала “Госуслуг” — многое сделано, но сделать предстоит еще больше», — рассказал вице-премьер.
Он отметил, что у портала впереди внедрение искусственного интеллекта, расширение сферы применения проактивных услуг, количества «жизненных ситуаций» и не только.
«Совершенно недавно мы запустили новую жизненную ситуацию “Мой питомец”, которая позволяет записать своего питомца к ветеринару или подготовить к путешествию», — поделился Григоренко.
В аппарате вице-премьера уточнили агентству, что с помощью нового сервиса владельцы питомцев могут записать их к ветеринару, подготовить их к путешествию, узнать, как содержать питомца, чем его кормить и как проводить профилактику заболеваний.
А для тех, кто хочет взять питомца из приюта, есть специальный раздел на портале, который подробно рассказывает, какие шаги нужно сделать, чтобы взять питомца домой и помочь адаптироваться к новым условиям жизни. Сервис также позволяет сообщить о найденном домашнем животном.
«Поверьте, порталу еще есть чем всех нас удивить. Я поздравляю портал “Госуслуг” с 16-летием, с праздником», — заключил Григоренко.
На текущий момент порталом пользуется 120 миллионов граждан, сообщили ранее в Минцифры. На нем доступно более 1,7 тысячи услуг и сервисов и более 60 федеральных «жизненных ситуаций». Ранее в аппарате вице-премьера сообщали РИА Новости, что до конца 2025 года будет работать порядка 70 «жизненных ситуаций» для граждан и бизнеса.