Григоренко поздравил «Госуслуги» с днем рождения

«Сегодня порталу “Госуслуг” исполняется 16 лет. Это тот возраст, когда кажется, что ты уже взрослый, кажется, что ты многое уже сделал, но как ни крути, сделать предстоит еще больше. И многое будет в первый раз — первая работа, первая машина, первая квартира, первый ремонт. Так и у портала “Госуслуг” — многое сделано, но сделать предстоит еще больше», — рассказал вице-премьер.