Жильё по размеру: в Калининградском зоопарке красные тегу переехали в Тропический дом

«Маленький объём в Террариуме скукоживался со скоростью роста молодых ящериц, так что обустройством нового оперативно занялся главный специалист сектора Александр Хлевтов. Тегу считаются крупными ящерицами: их вес достигает 9 кг., а длина — 140 см. Жить с такими габаритами надо вольготно», — говорится в сообщении.