Жильё по размеру: в Калининградском зоопарке красные тегу переехали в Тропический дом

В Калининградском зоопарке красные тегу переехали в Тропический дом — в жильё, подходящее им по размеру. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в понедельник, 15 декабря.

Источник: пресс-служба Калининградского зоопарка

«Маленький объём в Террариуме скукоживался со скоростью роста молодых ящериц, так что обустройством нового оперативно занялся главный специалист сектора Александр Хлевтов. Тегу считаются крупными ящерицами: их вес достигает 9 кг., а длина — 140 см. Жить с такими габаритами надо вольготно», — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что переезд прошёл благополучно. На новом месте тегу едят, пьют, спят и исследуют пространство.

О том, что в Калининградском зоопарке красных тегу переселят в Тропический дом, сообщалось в начале ноября.