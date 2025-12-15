Роспотребнадзор ответил на вопрос о создании антиаллергенного меню в школах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор готов проработать тему создания антиаллергенного меню в школах, а также тщательно взаимодействовать со специалистами по ней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила исключить аллергенные продукты из детского питания в школах. В заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании она предложила дать регионам стандартизированные формы меню.
«Готовы проработать и очень тщательно повзаимодействовать со специалистами, потому что здесь, конечно, нужны специалисты-аллергологи, которые бы выработали унифицированный какой-то общий подход ко всем типам аллергенов. То есть, как это сделать так, чтобы ребенок, зная, или родители, зная об аллергической настороженности, могли влиять на то меню, которое есть в школах», — сказала Попова.