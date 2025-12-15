Ричмонд
Вице-премьер Петкевич назвала великолепнейшую идею Лукашенко

Вице-премьер Петкевич назвала великолепнейшей идею Лукашенко, связанную с пожилыми людьми.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич назвала великолепнейшую идею президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БелТА.

Вице-премьер подчеркнула, что республиканская новогодняя благотворительная акция «Наши дети» за годы стала частью белорусской культуры.

Она напомнила, что ранее в Беларуси решили уходить от детских домов и заменять их домами семейного типа. На данный момент в Беларуси в шесть раз сократилось количество детей в детских домах и в пять раз стало меньше детских домов — всего десять.

Петкевич добавила, что акция «Наши дети» охватывает всю страну, почти все организации, всех взрослых и детей. И здесь же назвала еще одну социальную акцию, идея о которой была подана белорусским лидером.

— Великолепнейшая идея президента: к этому празднику (подключить. — Ред.) и другой государственный проект — «От всей души», рассчитанный на пожилых людей, — констатировала она.

Между тем глава МИД Рыженков сказал, пожелания какой страны готова выполнить Беларусь.

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил свои визиты в Иран и сказал, что не обнаружил.

