8 школ и 3 детсада закрыли на карантин: в Башкирии растет заболеваемость гонконгским гриппом

В Башкирии из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом полностью закрыты на карантин восемь школ и три детских сада. Как сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора, частично прекращена работа в 133 классах 46 школ и в 15 группах 12 детских садов.
В текущем эпидемическом сезоне в республике абсолютно доминирует штамм гриппа A (H3N2), известный как «гонконгский». На его долю приходится около 80% всех лабораторно подтвержденных случаев гриппа.
Этот штамм отличается особенно тяжелым течением: заболевание начинается резко с температуры, достигающей 40 градусов, которую трудно сбить. Состояние сопровождается сильнейшей ломотой в теле, головной болью, а у многих пациентов быстро присоединяются желудочно-кишечные симптомы (рвота, диарея), насморк и кашель. Самочувствие ухудшается стремительно.
