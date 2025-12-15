8 школ и 3 детсада закрыли на карантин: в Башкирии растет заболеваемость гонконгским гриппом

В Башкирии из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом полностью закрыты на карантин восемь школ и три детских сада. Как сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора, частично прекращена работа в 133 классах 46 школ и в 15 группах 12 детских садов.