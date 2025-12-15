Краснодарцы попросили Путина остановить строительство храма в зеленой зоне

Планируется, что высота храма с учетом дополнительной опоры и верха креста составит 70 м — он станет самым высоким среди храмов, посвященных бойцам СВО. Площадь застройки — 3 тыс. 226 кв. м, ширина храма — 36,36 м, длина — 47,90 м. Сама территория, как отмечали в Екатеринодарской и Кубанской епархии (или ссылка на митрополита) будет открытой, заборов или ограждений на набережной вокруг храмового комплекса не будет.