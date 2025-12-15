Выявлена связь развития рассеянного склероза со спецификой структуры микрофлоры

Специалисты предположили, что это может быть связано с тем, что клеточные стенки этих бактерий могут содержать в себе элементы, похожие по структуре на белки миелиновой оболочки нейронов. Для проверки этой теории ученые встроили обрывки миелиновых белков в клеточные стенки патогенных и полезных микробов и проследили за тем, как это повлияло на развитие болезни у мышей.