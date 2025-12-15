Суммы в «платежках» вырастут на 18%. Рассказываем, когда ждать повышения тарифов ЖКХ в Иркутске

Плата за коммунальные услуги в Приангарье вырастет в 2026 году. Соответствующий указ губернатора региона уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области. Узнали, насколько вырастут тарифы ЖКХ.
Согласно документу, с 1 января до 30 сентября следующего года плата за «коммуналку» максимум может вырасти только на 1.7%. А с 1 октября 2026 года сибиряков уже ждет резкое повышение тарифов — на 18%.
Суммы в «платежках» увеличатся за отопление, электроэнергию, горячую и холодную воду, водоотведение, вывоз мусора, газ, твердое топливо для печного отопления. Указ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2026 год» вступит в силу 1 января.
Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о повышении суммы взносов в фонд капитального ремонта региона. Рост составит от 72 копеек до почти 4 рублей за квадратный метр в месяц в зависимости от типа здания — подробности тут.