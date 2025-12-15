Ричмонд
Мощи святого Николая Чудотворца доставят в Беларусь — икону с его ликом Лукашенко подарил Трампу

Мощи святого Николая Чудотворца доставят в Беларусь 19 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца будет доставлен в Гомель, сообщили в Гомельской епархии.

Святыня христианского мира будет находится в областном центре с 19 декабря по 4 января.

Поклониться мощам святителя Николая Чудотворца верующим смогут в храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских ежедневно. Храм открыт с 7.00 до 19.00 часов.

Напомним, что для верующих Николай Чудотворец является одним из наиболее почитаемых святых, к нему обращаются в молитвах с надеждой на помощь.

Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко передал в подарок первой паре США Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца.

Напомним, Рождественский пост начался у православных верующих в Беларуси 28 ноября.

Здесь мы подробно писали, что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начинается с 28 ноября.

