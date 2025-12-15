Мощи святого Николая Чудотворца доставят в Беларусь — икону с его ликом Лукашенко подарил Трампу

Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца будет доставлен в Гомель, сообщили в Гомельской епархии.
Святыня христианского мира будет находится в областном центре с 19 декабря по 4 января.
Поклониться мощам святителя Николая Чудотворца верующим смогут в храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских ежедневно. Храм открыт с 7.00 до 19.00 часов.
Напомним, что для верующих Николай Чудотворец является одним из наиболее почитаемых святых, к нему обращаются в молитвах с надеждой на помощь.
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко передал в подарок первой паре США Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца.
Напомним, Рождественский пост начался у православных верующих в Беларуси 28 ноября.
Здесь мы подробно писали, что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начинается с 28 ноября.