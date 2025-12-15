«Было принято единогласное решение»: в Белебее назначили нового мэра

В башкирском городе Белебей в ходе 14-го заседания Совета городского поселения шестого созыва депутаты единогласно проголосовали за назначение нового руководителя местной администрации.
В работе заседания принял участие секретарь Совета муниципального района Артур Садыков. По представлению конкурсной комиссии на должность главы администрации городского поселения по контракту назначили Татьяну Зубову.
В торжественной обстановке депутаты и представители администрации поздравили Татьяну Борисовну с вступлением в должность и пожелали ей успехов в ответственной работе на благо развития города и его жителей.
