Эксперт раскрыл, как ИИ повлияет на ведение войн в будущем

По словам Орбаха, использование ИИ повысит число целей для обоснованных ударов, но при этом позволит обеспечить соблюдение норм международного права, так как сократит количество неоправданных атак. Историк уточнил, что ряд решений, которые принимают военные, могут быть связаны с эмоциями и усталостью, а ИИ не устает, не основывается на гневе, а делает выводы, исходя из анализа имеющихся данных.