Эксперт раскрыл, как ИИ повлияет на ведение войн в будущем

Эксперт считает, что ИИ будет способствовать развитию процесса распознавания законных военных целей. Собеседник RTVI привел в пример ситуацию в секторе Газа, где уже используют цифровые данные для вычисления объектов ХАМАС, по которым впоследствии наносятся удары.
По словам Орбаха, использование ИИ повысит число целей для обоснованных ударов, но при этом позволит обеспечить соблюдение норм международного права, так как сократит количество неоправданных атак. Историк уточнил, что ряд решений, которые принимают военные, могут быть связаны с эмоциями и усталостью, а ИИ не устает, не основывается на гневе, а делает выводы, исходя из анализа имеющихся данных.
В то же время эксперт уверен, что полностью заменить человека при принятии военных решений ИИ не позволят. «Насколько я знаю, например, из опыта войны в Газе, ИИ широко использовался при наведении на цели, но при нем всегда был военный, который утверждал решения», — рассказал эксперт.
Историк уточнил, что в военной сфере ИИ будут использовать так же, как и в медицине. Пациенты и врачи пока не доверяют принимать решения машине, это остается прерогативой человека. «Это относится и к военному делу», — резюмировал он.