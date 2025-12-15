Ричмонд
Из-за непогоды власти ограничили движение по трассе М-5 «Урал»

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трассе М-5 «Урал».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 декабря, Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили о временном ограничении движения на одном из ключевых федеральных маршрутов. С 17:15 полностью запрещен проезд для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 1480-го по 1548-й километр, проходящем по территории республики.

Ограничение введено в связи со сложными погодными условиями, создающими угрозу безопасности дорожного движения. Предполагается, что движение по данному участку будет восстановлено после полуночи.

