Из-за непогоды власти ограничили движение по трассе М-5 «Урал»

Сегодня, 15 декабря, Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили о временном ограничении движения на одном из ключевых федеральных маршрутов. С 17:15 полностью запрещен проезд для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 1480-го по 1548-й километр, проходящем по территории республики.