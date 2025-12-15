«Придет возмущенный поток солнечного ветра». Ученые предупредили о магнитных бурях из-за корональной дыры на Солнце

Ученые считают, что к 17 — 18 декабря солнечный ветер из корональной дыры на Солнце может начать воздействовать на Землю и спровоцировать магнитные бури. В лаборатории обратили внимание, что сформировавшаяся на солнечном диске корональная дыра довольно крупная и своеобразной формы, имеющей «двукрылую структуру».