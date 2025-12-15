«Придет возмущенный поток солнечного ветра». Ученые предупредили о магнитных бурях из-за корональной дыры на Солнце

На Земле стоит ожидать сильные магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце, предупредили белорусов и других жителей Земли в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.
Прежде всего ученые указали на снижение вспышечной активности на Солнце до нуля в середине рабочей недели. При этом начало прогнозируемого двухнедельного периода спокойствия может начаться с магнитных бурь.
Ученые считают, что к 17 — 18 декабря солнечный ветер из корональной дыры на Солнце может начать воздействовать на Землю и спровоцировать магнитные бури. В лаборатории обратили внимание, что сформировавшаяся на солнечном диске корональная дыра довольно крупная и своеобразной формы, имеющей «двукрылую структуру».
— В пятницу и субботу эта странная двукрылая структура уже «задела» Землю первым, более коротким, крылом, вызвав короткие магнитные бури, пик которых пришелся на ночь с 12 на 13 декабря, — напомнили ученые.
И добавили, что в среду или четверг на Землю должен прийти возмущенный поток солнечного ветра уже из второго, более развернутого, крыла этой корональной дыры.
— Предыдущее «касание» дало бури низшего первого уровня G1, — подытожили в сообщении.
Ранее синоптик Рябов рассказал о погоде в Беларуси с 15 по 21 декабря: «Похолодание будет недолгим, впереди период оттепели».
Еще мы писали, что мощи святого Николая Чудотворца доставят в Беларусь — икону с его ликом Лукашенко подарил Трампу.