Жителям частного сектора Омска начали выдавать бесплатные талоны на вывоз снега на снежный полигон.
По такому талону на полигоне можно разместить от 3,5 до 10 кубов снега, скопившегося на придомовой территории. Однако работы по погрузке и доставке снега жителям придется оплатить за счет собственных средств.
Как пояснил мэр города Сергей Шелест, вовремя вывезенный из частного сектора снег позволит избежать подтопления этих территорий весной. Получить бесплатные талоны жители смогут в окружных администрациях. В Кировском округе по адресу Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55−03−02, в Ленинском — по адресу пр. Маркса 62, каб. 411, тел. 41−52−01, в Центральном — ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25−03−43. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской в частном доме.
В Советском и Октябрьском округах выдавать талоны пока не начали. Управляющие компании и организации, за исключением социальных учреждений, смогут получить платные талоны. За ними необходимо обращаться в УДХБ. Учреждение расположено по адресу ул. Степная, 73. За информацией о приобретении талонов можно обратиться по телефонам 30−62−12, 21−67−75.