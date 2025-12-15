Жителям частного сектора Омска начали выдавать бесплатные талоны на вывоз снега

Как пояснил мэр города Сергей Шелест, вовремя вывезенный из частного сектора снег позволит избежать подтопления этих территорий весной. Получить бесплатные талоны жители смогут в окружных администрациях. В Кировском округе по адресу Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55−03−02, в Ленинском — по адресу пр. Маркса 62, каб. 411, тел. 41−52−01, в Центральном — ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25−03−43. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской в частном доме.