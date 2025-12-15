Яровая призвала считать всех погибших в ВОВ жителей СССР жертвами геноцида

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Всех погибших из числа советского народа в Великой Отечественной войне следует считать жертвами геноцида, убеждена вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Семинар для руководителей законодательных органов субъектов РФ — членов Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ на тему «Обеспечение защиты исторической правды» проходит в понедельник в Москве на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».
«Мы должны упорно и настойчиво говорить о том, потому что это правда, что 27 миллионов, все погибшие — это жертвы геноцида», — сказала она на семинаре.