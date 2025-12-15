Губернатор Виталий Хоценко официально дал старт мероприятиям Омска как Культурной столицы России

15 декабря в Омске состоялось торжественное открытие Года Культурной столицы России-2026 — статус, присвоенный городу ровно год назад. Омск стал третьим городом в стране, удостоенным этой высокой чести, и теперь готов реализовать обширную программу из более чем тысячи мероприятий федерального и межрегионального уровня.
Церемония открытия прошла на главной концертной площадке региона. С приветственными обращениями к омичам выступили Министр культуры РФ Ольга Любимова, депутат Госдумы и председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков, а также заместитель полпреда Президента РФ в СФО Олег Денисенко. Все они подчеркнули значимость Омска как одного из ключевых культурных центров Сибири и всей России.
Фото: Сергей Мельников.
В видеообращении Ольга Любимова отметила:
«От всей души поздравляю Омск с вступлением в статус Культурной столицы России! Это важное событие для города с насыщенной творческой жизнью и бережным отношением к культурному наследию. Здесь проходят фестивали и форумы, которые неизменно привлекают внимание публики… Одним из ярких событий следующего года станет церемония вручения национальной театральной премии “Золотая маска”. Статус Культурной столицы открывает новые возможности для сибирских талантов».
Губернатор Омской области Виталий Хоценко назвал это достижение заслугой самих жителей региона:
«Я горжусь тем, что живу в Омской области. Наши люди и наша культура находятся на вершине культурного Олимпа. Именно они стали главным аргументом, почему регион стал Культурной столицей страны… У нас будет очень много мероприятий федерального и международного уровня. И могу сказать: все идет по плану. С годом Культурной столицы!».
В ходе церемонии были отмечены ведущие культурные институты региона: Омский государственный академический театр драмы, Омский академический симфонический оркестр, Государственный академический Омский русский народный хор, музей имени М. А. Врубеля, а также крупные фестивали и конкурсы, ежегодно собирающие тысячи участников и зрителей.
Фото: Сергей Мельников
Завершил вечер яркий концерт юных талантов Омской области — лауреатов всероссийских и международных конкурсов, обладателей Гран-при Кубка Губернатора и стипендиатов культурных проектов.
Особую интригу добавил символический жест, отсылающий к презентации Омска в Москве год назад: губернатор Виталий Хоценко вместе с дочерью Александрой вынес на сцену белый футляр от скрипки и объявил конкурс для жителей региона. Тот, кто угадает, что внутри, получит приз на церемонии передачи статуса Культурной столицы в конце 2026 года.