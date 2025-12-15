Спуск на 16 строчек: аналитики назвали место Башкирии в рейтинге регионов России по уровню доходов населения

Аналитики составили рейтинг регионов России по уровню доходов населения. Башкирия в этом списке заняла 65-ю позицию, опустившись на 16 строчек по сравнению с прошлым годом.
Согласно исследованию «РИА Рейтинг», соотношение доходов населения Башкирии и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляет 2,09. Это означает, что среднего дохода хватает на покупку чуть более двух таких наборов. Годом ранее этот показатель был равен 2,11.
Среднедушевые денежные доходы жителей республики в третьем квартале 2025 года составили 49,2 тысячи рублей в месяц. При этом реальные доходы, то есть скорректированные на инфляцию, показали рост на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди регионов Приволжского федерального округа лидирует Татарстан с коэффициентом 3, занявший 12-е место в общероссийском рейтинге. Башкирия расположилась на 10-й позиции в ПФО. В тройку аутсайдеров округа вошли Чувашия, Саратовская область и Марий Эл.
В целом по стране верхние строчки рейтинга традиционно занимают нефтегазовые регионы: Ненецкий автономный округ (5,85), Ямало-Ненецкий АО (5,4) и Чукотский АО (5,08). Замыкают список Ингушетия (1,2), Тыва (1,54) и Карачаево-Черкесия (1,63).
Наибольший рост реальных доходов в третьем квартале зафиксирован на Чукотке (+16,5%), в Краснодарском крае (+15,3%) и в Москве (+10,1%).
