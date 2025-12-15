Спуск на 16 строчек: аналитики назвали место Башкирии в рейтинге регионов России по уровню доходов населения

Среднедушевые денежные доходы жителей республики в третьем квартале 2025 года составили 49,2 тысячи рублей в месяц. При этом реальные доходы, то есть скорректированные на инфляцию, показали рост на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.