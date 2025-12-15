Сладкий перец оказался горьким «подарком» для потребителя: В Молдове уничтожили три с половиной тонны продукта из-за опасных для жизни пестицидов

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA) сообщило о задержании и уничтожении партии свежего импортного перца весом 3400 кг. Проверка показала, что продукт не соответствует нормам безопасности пищевых продуктов Республики Молдова — в нём обнаружены превышения максимально допустимых уровней пестицидов хлорпирифос и динотефуран.
Пробы были взяты в рамках Национальной программы мониторинга содержания нитратов и остатков пестицидов. Вся партия была опечатана и уничтожена под строгим контролем инспекторов ANSA. Ни один килограмм заражённого перца не попал в торговую сеть или к потребителям.
ANSA напоминает импортёрам, что продукты питания должны полностью соответствовать законодательству страны. Все несоответствующие продукты будут немедленно задерживаться и уничтожаться. Агентство подчёркивает принцип нулевой терпимости к нарушениям и призывает всех экономических операторов строго соблюдать правила.
