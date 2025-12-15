Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин «слоп» (slop).
«Редакторы Merriam-Webster выбрали slop словом 2025 года», — указывается на сайте словаря.
По данным Merriam-Webster, это слово означает низкокачественный цифровой контент, создаваемый, как правило, в больших количествах и с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
К «слопу» 2025 года словарь причисляет абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, фейковые новости, несуразные книги и все прочие низкокачественные медиапродукты, сгенерированные с помощью ИИ.
Отмечается, что само слово возникло ещё в XVIII веке и тогда оно означало слякоть, грязь. Позже, в XIX столетии, оно приобрело значение помоев и отбросов, а затем начало обозначать мусор вообще.
Среди других слов и выражений, которые часто фигурировали в поисковых запросах, словарь выделяет такие, как «манипулирование избирательными округами» (gerrymander), «потрогать траву» (touch grass, заниматься обычными делами в реальном мире, а не проводить много времени онлайн), «показной» (performative), «пошлина» (tariff) и другие.