Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Ростова Александр Скрябин уточнил ситуацию с аварией на ТЭЦ-2

Ведется монтаж новой трубы: глава Ростова рассказал о ходе работ на ТЭЦ-2.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил актуальную информацию по ситуации на ТЭЦ-2. На данный момент специалисты монтируют новую трубу.

— По информации ООО «Лукойл-Ростовэнерго», дефектный участок трубопровода демонтирован. Ведется монтаж новой трубы, — прокомментировал Александр Скрябин.

Напомним, 15 декабря из-за дефекта на РТЭЦ-2 без тепла и горячей воды остались 1,4 тысячи многоквартирных домов и соцобъекты. Ранее сообщалось, что отключения частично произошли в Ленинском, Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах донской столицы. Ростовские управляющие компании сейчас следят за температурой в домах.

По информации заместителя губернатора Владимира Ревенко, дефект не связан с ночной атакой БПЛА. С 20 часов вечера должна начаться циркуляция теплоносителя. Поэтапное возобновление подачи тепла и горячей воды в дома ожидается к утру.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше