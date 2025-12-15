Глава Ростова Александр Скрябин уточнил ситуацию с аварией на ТЭЦ-2

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил актуальную информацию по ситуации на ТЭЦ-2. На данный момент специалисты монтируют новую трубу.
— По информации ООО «Лукойл-Ростовэнерго», дефектный участок трубопровода демонтирован. Ведется монтаж новой трубы, — прокомментировал Александр Скрябин.
Напомним, 15 декабря из-за дефекта на РТЭЦ-2 без тепла и горячей воды остались 1,4 тысячи многоквартирных домов и соцобъекты. Ранее сообщалось, что отключения частично произошли в Ленинском, Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах донской столицы. Ростовские управляющие компании сейчас следят за температурой в домах.
По информации заместителя губернатора Владимира Ревенко, дефект не связан с ночной атакой БПЛА. С 20 часов вечера должна начаться циркуляция теплоносителя. Поэтапное возобновление подачи тепла и горячей воды в дома ожидается к утру.
