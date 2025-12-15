Полиция проводит проверку по факту нападения школьника с ножом на учительницу

По данным МВД, сообщение об инциденте поступило в полицию в 7:09. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, подросток по имени Артемий специально пришел в школу пораньше на дополнительное занятие по математике. У него были проблемы с этим предметом, в связи с чем его мать, преподающая историю в этой же школе, записала его на факультатив.