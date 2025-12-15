Омичам рассказали, когда школьники уйдут на новогодние каникулы

Накануне новогодних праздников региональный минобр рассказал омичам о датах зимних каникул в омских школах. Каникулы рекомендовано провести с 31 декабря по 11 января.
Однако, как пояснили в ведомстве, эта дата не является окончательной, так как решение о начале и окончании каникул принимают сами школы и конкретные сроки зависят от формы обучения.
При этом длительность каникул не может составлять менее 7 дней — этот минимальный строк рекомендован письмом Минпросвещения России и основан на требованиях СанПиН. По учебному пану на каникулы запланировано девять дней.