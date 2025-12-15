В Воронеже выставили на продажу 30 альпак из Чили

Сейчас животных находятся в пригороде Воронежа, куда их в количестве 250 голов доставили в конце сентября прямиком из Чили. Большая часть животных были у нас проездом и отправились после карантина к покупателям. Остальных сейчас и пытается реализовать администрация парка альпак.