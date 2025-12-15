В Воронеже выставили на продажу 30 альпак из Чили

В Воронеже выставили на продажу тридцать чилийских альпак в возрасте 26 месяцев. Стоимость одной особи 700 тысяч рублей. Все стадо можно приобрести за 21 миллион.
Сейчас животных находятся в пригороде Воронежа, куда их в количестве 250 голов доставили в конце сентября прямиком из Чили. Большая часть животных были у нас проездом и отправились после карантина к покупателям. Остальных сейчас и пытается реализовать администрация парка альпак.
Напомним, животные из Воронежа после карантина уехали в зоопарки Калининграда, Новосибирска и других городов России.