Может скрываться в Екатеринбурге: горе-мамашка из Башкирии лишила ребенка 2 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов объявила в исполнительный розыск уроженку Салаватского района Башкирии за неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Как сообщает ведомство, разыскивается 38-летняя Розалия Муфтиева.
На Муфтиеву завели исполнительное производство о взыскании средств на содержание ребенка, однако решение суда она не исполняет. Сумма накопленной задолженности по алиментам уже превысила два миллиона рублей.
Предположительно, женщина скрывается в Екатеринбурге. Поскольку она длительное время не является к судебным приставам и ее местонахождение неизвестно, ФССП объявил ее в исполнительный розыск.
Судебные приставы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местопребывании Розалии Муфтиевой, немедленно сообщить в дежурную часть по телефонам 8 (996) 290−88−50 или 8 (347) 273−56−40.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.