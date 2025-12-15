Ричмонд
В Молдове начали выдавать компенсации за отопление в почтовых отделениях: Какие документы необходимо предъявить

Выплаты через почту предназначены для тех, у кого нет или кто не указал в своей заявке банковскую карту.

Источник: Комсомольская правда

Начиная с сегодняшнего дня получатели компенсаций за отопление, не имеющие банковскую карту, могут забрать деньги в почтовых отделениях.

Чтобы получить выплаты, необходимо лишь предъявить удостоверение личности.

Минтруда и соцзащиты одобрило более 605 тысяч заявок из примерно 783 тысяч, поданных в рамках программы Ajutor la contor.

Дополнительную информацию бенефициары компенсаций могут получить по телефону 0 8000 5000. Бесплатная линия работает с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

