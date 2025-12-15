В Молдове начали выдавать компенсации за отопление в почтовых отделениях: Какие документы необходимо предъявить

Начиная с сегодняшнего дня получатели компенсаций за отопление, не имеющие банковскую карту, могут забрать деньги в почтовых отделениях.
Чтобы получить выплаты, необходимо лишь предъявить удостоверение личности.
Минтруда и соцзащиты одобрило более 605 тысяч заявок из примерно 783 тысяч, поданных в рамках программы Ajutor la contor.
Дополнительную информацию бенефициары компенсаций могут получить по телефону 0 8000 5000. Бесплатная линия работает с 08:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
