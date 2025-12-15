Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодний улов: на трассе под Челябинском инспекторы ДПС поймали грузовик с елками

В Челябинской области полиция задержала грузовик с сотней елей без документов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли незаконную перевозку новогодних елей. Грузовик с хвойными деревьями остановили на 25-м километре автодороги Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном во время профилактического рейда, сообщили в пресс-службе ведомства.

При осмотре автомобиля инспекторы обнаружили 100 хвойных деревьев. У водителя не оказалось документов, подтверждающих законность заготовки и перевозки груза. Мужчину доставили в отдел полиции для проведения проверки, сообщили в ГАИ.

Рейд прошел в рамках операции «Ель», которая проводится в регионе до 31 декабря. Цель мероприятия — пресечь незаконную вырубку, транспортировку и продажу хвойных деревьев в предновогодний период и сохранить лесные ресурсы области.

Если проверка подтвердит, что ели были заготовлены с нарушением закона, водителю может грозить ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Санкция предусматривает крупные штрафы и конфискацию незаконно добытой древесины.