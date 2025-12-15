Новогодний улов: на трассе под Челябинском инспекторы ДПС поймали грузовик с елками

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли незаконную перевозку новогодних елей. Грузовик с хвойными деревьями остановили на 25-м километре автодороги Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном во время профилактического рейда, сообщили в пресс-службе ведомства.