Почти 1000 донских компаний перешла в 2025 году на прямой договор энергоснабжения

В последнее время многие компании переходят на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Так, в Ростовской области в 2025 году около 1000 предприятий заключили с «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прямые договоры. Среди них как новые организации, так и предприятия, которые ранее получали ресурс через посредников — независимые энергосбытовые компании.
Зачастую переход на прямую оплату вызван обнаружением случаев манипуляций показаниями независимых энергосбытовых компаний. Проверки выявили нарушения у около 60% фирм, вызвавшие необходимость доплаты на 49 млн рублей. Честные клиенты оказались подвержены риску судебных разбирательств из-за образовавшихся долгов.
Гарантирующий поставщик рекомендует осторожно относиться к заманчивым скидкам посредников, подчеркивая, что сотрудничество с официальным поставщиком гарантирует прозрачность ценообразования и возможность оптимизировать расходы путем правильного выбора тарифного плана.
В отличие от независимых сбытовых организаций, ценообразование гарантирующего поставщика регулируется государством, что исключает риск произвольного повышения стоимости энергии. Только проверенный партнер способен обеспечить регулируемую, стабильную и надежную схему расчетов за электроэнергию.