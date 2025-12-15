Почти 1000 донских компаний перешла в 2025 году на прямой договор энергоснабжения

В последнее время многие компании переходят на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Так, в Ростовской области в 2025 году около 1000 предприятий заключили с «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прямые договоры. Среди них как новые организации, так и предприятия, которые ранее получали ресурс через посредников — независимые энергосбытовые компании.