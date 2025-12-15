Путин подписал законы об эксперименте по оформлению больничных самозанятыми

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы об эксперименте по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных, соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.
«Закон вводит проведение эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности», — поясняла член комитета Совфеда Наталья Мельникова.
Парламентарий добавляла, что самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого, отметила Мельникова, им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы. Право на получение пособия будет возникать через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.
«Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения будет осуществляется за счет средств страховщика, формируемых за счет обязательных взносов, уплаченных застрахованными лицами», — констатировала сенатор.