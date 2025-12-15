Главные новости к вечеру 15 декабря 2025 года

К числу стран ЕС, выступающих против плана Еврокомиссии по экспроприации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, Венгрии и Словакии, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Как отмечаетпортал Euractiv, позиция этих четырех государств обусловлена политикой их правительств, поддерживающих администрацию президента США Дональда Трампа, которая считает, что экспроприация активов РФ может осложнить перспективы урегулирования украинского конфликта.