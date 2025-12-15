Главные новости к вечеру 15 декабря 2025 года

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о НАТО
Москва считает вопрос о членстве Украины в НАТО одним из «краеугольных», он не может обсуждаться публично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Зеленский сообщил о готовности Киева отказаться от блока в обмен на получение гарантий безопасности.
СМИ: семь стран ЕС выступают против экспроприации активов РФ
К числу стран ЕС, выступающих против плана Еврокомиссии по экспроприации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, Венгрии и Словакии, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Как отмечаетпортал Euractiv, позиция этих четырех государств обусловлена политикой их правительств, поддерживающих администрацию президента США Дональда Трампа, которая считает, что экспроприация активов РФ может осложнить перспективы урегулирования украинского конфликта.
США требуют от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса
Об этом 15 декабря сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники. Как утверждает собеседник агентства, американские переговорщики в вопросе вывода войск полностью «занимают позицию России». Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры опасаются, что Трамп может навязать Киеву свои условия соглашения.
Сумма иска ЦБ к Euroclear превысила 18 трлн рублей
Об этом пишет РБК со ссылкой на знакомые с документом источники. Как отмечают собеседники издания, точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 рублей. Ранее Банк России сообщал, что подаст иск в электронном виде против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов.
ВС РФ освободили поселок в Днепропетровской области
Об этом сообщило Минобороны России. «Подразделения группировки войск “Восток” в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области», — говорится в сообщении.