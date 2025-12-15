В Ростовской области увеличился риск кризиса перепроизводства новостроек

Ростовская область с сентября потеряла пять баллов и заняла 19 место в рейтинге устойчивости рынка новостроек по версии Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ). Данные приводятся по состоянию на 1 ноября 2025 года.
Всего специалисты рассматривали показатели 20 крупнейших строительных субъектов. Донской регион с итоговой оценкой минус 7 баллов оказался в антирейтинге, то есть вошел в группу регионов «с высокой вероятностью кризиса перепроизводства».
Специалисты выяснили, что «темпы вывода в области опережают продажи на 176,0%, а фактическая распроданность отстает от нормы на 2,4 п. п». Рост цен на одном уровне с инфляцией. Покрытие задолженности по ПФ средствами на счетах эскроу — 63,8%.
Высокую вероятность перепроизводства отмечают также в Краснодарском крае, Воронежской области и Пермском крае.
Добавим, баллы регионам начислялись исходя из разницы между темпами продаж новостроек за IV квартал 2024 года — III квартал 2025 года и темпами вывода новых проектов за август — октябрь 2025 года.
