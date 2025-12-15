Путин подписал закон о правовом статусе Российского Красного Креста

Подчеркивается, что РКК для реализации и выполнения своих задач вправе принимать пожертвования и помощь в любой форме и любыми способами, которые не противоречат российскому законодательству, от юридических лиц, в том числе международных или иностранных организаций, а также физических лиц, в том числе иностранных граждан. Кроме того, РКК вправе привлекать на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на выполнение задач.