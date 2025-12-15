Уфимец напал на полицейского при задержании: ближайшие годы он проведет в тюрьме

По данным ведомства, в ходе патрулирования микрорайона Сипайлово для проверки документов был остановлен мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. После того, как его доставили в отделение полиции, там он оказал сопротивление и ранил стражу порядка правое бедро.