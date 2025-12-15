Путин подписал закон об аресте уклоняющихся от принудительных работ

Вторым законом предусматривается, что осужденные, уклоняющиеся от отбывания принудительных работ, заключаются под стражу до решения суда о замене принудительных работ лишением свободы. Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, прежде данный вопрос рассматривался судом только при уклонении осужденного от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания или неприбытия к этому месту. Закон дополняет этот перечень невозвращением осужденного в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда и самовольным оставлением исправительного центра (места работы).