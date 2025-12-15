Разработку ученых КБР для борьбы с раком мозга рекомендовали к применению

«Разработка основана на клиническом случае. В 2013 году 17-летней девушки удалили опухоль головного мозга, но рецидив был неизбежен, и врачи прогнозировали ей не более полугода жизни. Нейрохирурги посоветовали пациентке войти в экспериментальную группу, открытую учеными КБГУ, которые изучают нейрон и определяют импульсную активность клеток. Исследователи разработали для нее режим и направили в Приэльбрусье, чтобы выявить частоты, которые генерирует нервная клетка в условиях высокогорья, а после создали их искусственно, научившись управлять уровнем кислорода с помощью нейрокогнитивных технологий. Благодаря сочетанию медикаментозного лечения и разработок ученых девушка вошла в ремиссию, а позже создала семью и стала мамой. Эти впечатляющие результаты стали возможны благодаря исследованиям, которые стартовали в КБГУ 40 лет назад», — рассказали в КБГУ.