В Луганске открылась фотовыставка, посвященная погибшим журналистам

«Удивительные героические ребята, девчонки. Мы сейчас посмотрели в лица некоторых из них. Молодые, вся жизнь впереди. Но несмотря на свою молодость, они понимали, что должны быть в строю. И должны отстаивать свой фронт, фронт информационный, показывать правду, развенчивать мифы и противостоять той информационной пропаганде, которая идет с вражеской стороны. Поэтому сегодня собрались почтить память тех, кого, к сожалению, с нами нет, но кто навсегда остался в нашей памяти и в памяти нашего народа», — сказала журналистам Рослякова.