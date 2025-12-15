В Луганске открылась фотовыставка, посвященная погибшим журналистам

ЛУГАНСК, 15 дек — РИА Новости. Фотовыставка «Погибли за правду», посвященная погибшим во время исполнения служебного долга журналистам, открылась в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие выставки состоялось в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации главы Республики Анна Рослякова и заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова.
«Удивительные героические ребята, девчонки. Мы сейчас посмотрели в лица некоторых из них. Молодые, вся жизнь впереди. Но несмотря на свою молодость, они понимали, что должны быть в строю. И должны отстаивать свой фронт, фронт информационный, показывать правду, развенчивать мифы и противостоять той информационной пропаганде, которая идет с вражеской стороны. Поэтому сегодня собрались почтить память тех, кого, к сожалению, с нами нет, но кто навсегда остался в нашей памяти и в памяти нашего народа», — сказала журналистам Рослякова.
Александра Веселова отметила, что погибшие журналисты были настоящими героями, как и те журналисты, которые продолжают работать в зоне проведения специальной военной операции. Она отметила, что чувство справедливости и желание показывать правду, действительность происходящего в зоне специальной военной операции и есть проявление профессионализма и героизма журналистов..
Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в интервью РИА Новости сообщил, что в зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов, за 2025 год погибли семь человек.
В первый год конфликта на востоке Украины, исполняя свой профессиональный долг, погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент «России Сегодня» Андрей Стенин, оператор «Первого канала» Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала «Россия» Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В результате обстрела 22 июля 2023 года погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, 23 ноября скончался раненный в результате атаки ВСУ корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.
В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, военкор «Первого канала» Анна Прокофьева. В октябре погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, он стал жертвой удара украинского беспилотника в Запорожской области.