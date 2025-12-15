Путин продлил действие временных норм интеграции новых регионов

Закон продлевает переходные положения федеральных конституционных законов 2022 года и уточняет механизмы обращения с имуществом, включая жилые помещения, которые имеют признаки бесхозяйных. Такие объекты будут признаваться публичной собственностью регионов или их муниципалитетов и включаться в соответствующие реестры не позднее 1 января 2030 года. Предусматривается механизм передачи этих помещений проживающим в них гражданам, а также порядок компенсаций россиянам, утратившим право собственности на такое жильё, включая предоставление равнозначных помещений, свободных от прав третьих лиц.