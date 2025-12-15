Путин подписал закон о механизме заключения концессионных соглашений в ЖКХ

При этом он должен будет предложить условия, аналогичные действующему КС, и не хуже, чем у других инвесторов. Кроме того, в соглашении должен быть прописан объем обязательных инвестиций концессионера. Причем он должен быть не меньше наибольшей из следующих величин: двойной валовой выручки за последний полный год работы или суммы, необходимой для реализации мероприятий, предусмотренных в актуализированных схемах тепло- или водоснабжения и водоотведения.