«Не знаем, как будем выживать»: В Кишиневе пенсионеры пришли на почту за компенсацией за тепло и ужаснулись — выплаты мизерные, а некоторым не дали ни копейки

«У меня пенсия 3000 леев, а мне только 500 леев дали компенсацию на отопление. В прошлом году хотя бы 800 дали, а сейчас 500. Я не знаю, у меня просто нет слов! Пенсии ни на что не хватает, из моих 3 000 леев, 2 000 я оставила сразу на оплату коммунальных услуг. А что с 1000 леев? И таблетки нужны, и еда».