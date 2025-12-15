«Не знаем, как будем выживать»: В Кишиневе пенсионеры пришли на почту за компенсацией за тепло и ужаснулись — выплаты мизерные, а некоторым не дали ни копейки

Сегодня, 15 декабря, пенсионеры пришли в почтовые отделения, чтобы узнать размер начисленной правительством компенсации. Большинство опрошенных журналистами «Первого в Молдове» людей, разочарованы и честно признаются, что не знают, как переживут эту зиму.
«Дали компенсацию 860 леев, а счет придет около 2000, а пенсия — 3300 леев. Конечно мало дают, совсем мало. Еще и за электроэнергию платить, за воду. Вся пенсия уходит на оплату коммунальных. А уже на еде и лекарствах — экономим. Обещали 1400 леев, а дали 860 леев, а я одна живу — муж недавно умер. На 2 пенсии как-то выкручивались еще».
«У меня пенсия 3000 леев, а мне только 500 леев дали компенсацию на отопление. В прошлом году хотя бы 800 дали, а сейчас 500. Я не знаю, у меня просто нет слов! Пенсии ни на что не хватает, из моих 3 000 леев, 2 000 я оставила сразу на оплату коммунальных услуг. А что с 1000 леев? И таблетки нужны, и еда».
«600 с чем-то получила компенсацию. Конечно, не хватает! Пенсия маленькая! В прошлом году было лучше, и компенсация была больше, и на все была, а в этом году все меньше. Я на всем экономлю, и свет экономлю, и воду, всё экономлю, чтобы прожить».
«Получила компенсацию, 1000 леев. В прошлом году было больше. Компенсации не хватает. Уже за отопление пришла платежка — 1558 леев. А еще есть свет, вода, газ. Очень мало! Посмотрите, какие у нас цены! Яйца у нас как будто золотые. И хочется хотя бы одно яйцо в день съесть, я уже не говорю про мясо… не знаю, как прожить!».
«Пришел на почту, чтобы получить компенсацию, но мне не дали, сказали, что пока нет. В прошлом году получал компенсацию 500 леев. А за газ приходят счета больше 5 000 леев. Я компенсацию за свет получил 137 леев, а сама платежка более 700. Вот это компенсация! Очень мало, не хватает».