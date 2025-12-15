Путин подписал закон о праве на бесплатный проезд на врачебную комиссию

Согласно закону, в случае тяжелой болезни, в том числе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, два члена его семьи или два близких родственника имеют право на проезд к месту его нахождения на безвозмездной основе в порядке, установленном Минобороны России или Росгвардией.