Путин подписал закон о праве на бесплатный проезд на врачебную комиссию

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве военнослужащих на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом к месту прохождения военно-врачебной экспертизы и обратно.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается право военнослужащих на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным, за исключением такси, транспортом к месту проведения военно-врачебными (врачебно-летными) комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно.
Согласно закону, в случае тяжелой болезни, в том числе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, два члена его семьи или два близких родственника имеют право на проезд к месту его нахождения на безвозмездной основе в порядке, установленном Минобороны России или Росгвардией.
Под близкими родственниками в данном случае понимаются родители военнослужащего или его супруга, сын или дочь, а также братья и сестры.