В Борисове в детсаду девочка попыталась сделать «колесо» и сломала руку

Источник: Комсомольская правда

В Борисове в детсаду девочка попыталась сделать «колесо» и сломала руку. Подробности БелТА рассказали в Следственном комитете.

В Борисовскую Центральную районную больницу доставили девочку 2021 году. Ребенку поставили диагноз «закрытый перелом обеих костей правого предплечья». Удалось установить, что 12 декабря в детском саду девочка сидела на корточках на ковре и играла. В какой-то момент она оперлась на руки, пытаясь сделать «колесо». Ребенок, опершись на руки, подкинула ноги, а затем заплакала и стала жаловаться на боль в руке.

Воспитатель о случившемся сообщила администрации сада, а также родителям. Мать сама отвезла дочь в больницу. Материал был передан в местное РУВД для дальнейшей проверки.

