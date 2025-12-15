В Борисове в детсаду девочка попыталась сделать «колесо» и сломала руку

В Борисовскую Центральную районную больницу доставили девочку 2021 году. Ребенку поставили диагноз «закрытый перелом обеих костей правого предплечья». Удалось установить, что 12 декабря в детском саду девочка сидела на корточках на ковре и играла. В какой-то момент она оперлась на руки, пытаясь сделать «колесо». Ребенок, опершись на руки, подкинула ноги, а затем заплакала и стала жаловаться на боль в руке.