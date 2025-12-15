Объединение потребителей России раскритиковало поправки о запрете продажи вейпов

«Многие рассматривают данную продукцию как способ снижения никотиновой зависимости и отказа от курения. Это люди, которые живут в крупных городах, работают, платят налоги — и вправе рассчитывать на предсказуемую государственную политику. Лишить их этой возможности одномоментно, без научного обоснования и публичного обсуждения — значит создать социальное напряжение на пустом месте. При этом спрос никуда не денется — он просто уйдет в тень, где не будет ни контроля качества, ни защиты прав потребителей», — заявил председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин.