В Ростовской области работодатели удвоили зарплатные предложения с 2020 года

За последние пять лет медиана предлагаемых зарплат в Ростовской области увеличилась почти в два раза, с 36,2 тысячи до 71,5 тысячи рублей. Рост показателя отметили и в целом по ЮФО, отмечают эксперты hh.ru.
Особенно сильно выросли доходы у водителей и курьеров. В первом случае работодатели начали предлагать до 190,5 тысячи рублей против прежних 39,9 тысяч рублей. Во втором случае желающим трудоустроиться теперь обещают до 145,9 тысячи рублей в месяц против 32,2 тысячи рублей в 2020 году.
Также в топ-10 вошли артисты, геодезисты и главные врачи, предлагаемые доходы таким специалистам увеличились примерно в три раза. Суммы оплаты труда в вакансиях также примерно в 2,4 раза повысились у сварщиков и медсестер.
Самые заметные зарплатные изменения отметили в сферах домашнего и обслуживающего персонала, транспорта и логистики, страхования, сельского хозяйства, а также в секторе административного персонала.
Среди регионов юга России лидером по росту зарплат стал Краснодарский край, там предложения в вакансиях с 2020 по 2025 год выросли в 2,4 раза. Ростовская область заняла в этом рейтинге второе место.
