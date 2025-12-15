В Ростовской области работодатели удвоили зарплатные предложения с 2020 года

Особенно сильно выросли доходы у водителей и курьеров. В первом случае работодатели начали предлагать до 190,5 тысячи рублей против прежних 39,9 тысяч рублей. Во втором случае желающим трудоустроиться теперь обещают до 145,9 тысячи рублей в месяц против 32,2 тысячи рублей в 2020 году.